Реакция украинцев на Нобелевскую премию для России и Беларуси: "Нобелевская премия рускава мира"

Нобелевская премия мира принадлежит каждому деревенскому дяде с золотыми зубами, который на раз*баных "Жигулях" освобождает города и села от безумной России, пишут в Сети.

Объявленные лауреаты Нобелевской премии мира 2022 возмутили украинцев. Ведь кроме Украины, награду присвоили представителям России и Беларуси, которые ведут против государства войну.

ТСН.ua публикует подборку реакций украинцев на решение Нобелевского комитета.

В частности, о нынешнем "Нобеле" мира высказалась главная редактор издания "Украинская правда" Севгиль Мусаева.

"Есть первая Нобелевская премия мира для Украины. Очень радуюсь, что в этом году премию получили правозащитники... Идея разделить премию между Россией и Беларусью – плохая. Но с этими стереотипами нам еще предстоит бороться и побеждать их", – говорится в заявлении.

Украинские власти тоже раскритиковали присуждение премии представителям РФ и Беларуси. Так, советник главы Офиса президента Михаил Подоляк написал, что у Нобелевского комитета однозначно интересное понимание слова "мир", если премию вместе получают представители двух стран, напавших на третью.

"Ни российские, ни белорусские организации так и не смогли организовать сопротивление этой войне. Нобель в этом году просто "супер", – заявил советник главы ОП.

В то же время у украинского журналиста Вахтанга Кипиани несколько иное мнение.

"Премию дают не государствам, а людям и институциям. И выбор достойный и он вообще не о "братских народах", а о сопротивлении общему злу. Каковым является российское государство. В шоке, что такие простые вещи надо объяснять", — написал он в Сети.

Второй и последний раз. Нобель в этом году — это символ того, что в России беда внутри ("Мемориал") и она опасна для мира... Опубликовано Вахтанг Кипиани Пятница, 7 октября 2022 г.

Объективно Нобель мира в этом году принадлежит ВСУ. Каждому деревенскому дяде с золотыми зубами, который на разбитых жигулях освобождает города и деревни от безумной России. — Tetiana Danylenko (@tdanylenko) октябрь 7, 2022

Люди, а вы действительно все не знаете, что такое "Мемориал", или клеите коллективного дурака? Понимаю, что Шишкина вы не читали и... Andrij Bondar Пятница, 7 октября 2022 г.

давайте еще третьему рейху дадим нобелевскую премию мира, хули



не знаю, что можно было сделать более позорным, чем дать нобелевскую премию МИРА россиянам и белорусам во время того, как эти две страны совершают геноцид против украинцев и украинок. — рыбка дори (@dorybvb13) October 7, 2022

Разбудите меня, когда дадут Нобелевскую премию мира одновременно в Южной и Северной Корее. — koroboro (@koroboro) October 7, 2022

Входят представители нобелевского комитета в бар и просят столик на четырех. Им ставят столик и одно кресло, они переворачивают кресло и садятся.

Конец ангелдота. — ✙ Первая частная мемория (@2pryvatmemarnya) October 7, 2022

«Я так понял, что пофиг кому давать эту премию мира, тогда и мне давайте, я вон какой мирный» — кот Степан pic.twitter.com/tL7rkPYaE0 — Olha (@Olhfromua) Октябрь 7, 2022

А что вообще означает Нобелевская премия мира? Мир может быть и после оккупации какой-то страны. Он хло достиг мира в "Приднестровье, Абхазии и Осетии". Там сейчас тоже мир. Может, нужно было дать премию хйлу? Это какой-то особый вид извращения этой премии. Котоше говоря "либеральные пдрсы" — Йозеф Кнехт (@jozefkneht1) October 7, 2022

Нобелевская премия украинских правозащитников https://t.co/IQZ7YnFDFD — Vitaly Portnikov (@portnikov) October 7, 2022

Давайте честно, Нобелевская премия мира – это такой прикол к чаю. — Жирондист (@vive_la_gironde) October 7, 2022

Нобелевская премия: война – это мир, свобода – это рабство, незнание – сила. — Helga (@theolgao) October 7, 2022

Виски присоединился к комитету Нобелевской премии мира



он теперь тоже без яиц pic.twitter.com/Y2qUHues0M — мало (@pidlisorik) October 7, 2022

Нобелевскую премию мира заслужил мужчина, который своим телом останавливал российские танки



не россияне с белорусами pic.twitter.com/dhroU5MOkL — Мне нравится (@gerundyi) October 7, 2022

Нобелевская премия мира – это Евровидение для тех, кто не умеет петь — Eugen (@panibratchik) октябрь 7, 2022

Напомним, Нобелевскую премию мира присудили украинской правозащитной организации "Центр гражданских свобод", белорусскому правозащитнику Алесю Беляцкому и российской правозащитной организации "Мемориал".

Отметим, что Нобелевскую премию мира в 2021 году получили российский журналист и главный редактор "Новой газеты" Дмитрий Муратов, а также филиппинская журналистка Мария Ресса.

Первый "Нобель" в истории независимой Украины - лауреаты в шоке

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