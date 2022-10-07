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Реакция украинцев на Нобелевскую премию для России и Беларуси: "Нобелевская премия рускава мира"

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Реакция украинцев на Нобелевскую премию для России и Беларуси: "Нобелевская премия рускава мира"

Фото: Наталья Бучковская

Нобелевская премия мира принадлежит каждому деревенскому дяде с золотыми зубами, который на раз*баных "Жигулях" освобождает города и села от безумной России, пишут в Сети.

Объявленные лауреаты Нобелевской премии мира 2022 возмутили украинцев. Ведь кроме Украины, награду присвоили представителям России и Беларуси, которые ведут против государства войну.

ТСН.ua публикует подборку реакций украинцев на решение Нобелевского комитета.

В частности, о нынешнем "Нобеле" мира высказалась главная редактор издания "Украинская правда" Севгиль Мусаева.

"Есть первая Нобелевская премия мира для Украины. Очень радуюсь, что в этом году премию получили правозащитники... Идея разделить премию между Россией и Беларусью – плохая. Но с этими стереотипами нам еще предстоит бороться и побеждать их", – говорится в заявлении.

Украинские власти тоже раскритиковали присуждение премии представителям РФ и Беларуси. Так, советник главы Офиса президента Михаил Подоляк написал, что у Нобелевского комитета однозначно интересное понимание слова "мир", если премию вместе получают представители двух стран, напавших на третью.

"Ни российские, ни белорусские организации так и не смогли организовать сопротивление этой войне. Нобель в этом году просто "супер", – заявил советник главы ОП.

В то же время у украинского журналиста Вахтанга Кипиани несколько иное мнение.

"Премию дают не государствам, а людям и институциям. И выбор достойный и он вообще не о "братских народах", а о сопротивлении общему злу. Каковым является российское государство. В шоке, что такие простые вещи надо объяснять", — написал он в Сети.

Второй и последний раз. Нобель в этом году — это символ того, что в России беда внутри ("Мемориал") и она опасна для мира...

Опубликовано Вахтанг Кипиани Пятница, 7 октября 2022 г.

Люди, а вы действительно все не знаете, что такое "Мемориал", или клеите коллективного дурака? Понимаю, что Шишкина вы не читали и...

Andrij Bondar Пятница, 7 октября 2022 г.

Нобелевская премия русская мера

Опубликовано Евгением РуденкоПятница, 7 октября 2022 г.

Снова? Снова.

Опубликован Институт массовой информации (ИМИ) Пятница, 7 октября 2022 г.

#Mymemes Да за что

Опубликовано Nataliia Bushkovska Пятница, 7 октября 2022 г.

Напомним, Нобелевскую премию мира присудили украинской правозащитной организации "Центр гражданских свобод", белорусскому правозащитнику Алесю Беляцкому и российской правозащитной организации "Мемориал".

Отметим, что Нобелевскую премию мира в 2021 году получили российский журналист и главный редактор "Новой газеты" Дмитрий Муратов, а также филиппинская журналистка Мария Ресса.

Первый "Нобель" в истории независимой Украины - лауреаты в шоке

Первый "Нобель" в истории независимой Украины - лауреаты в шоке

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Автор
Ирина ЛабьякИрина Лабьяк
Дата публикации
Просмотры
398
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