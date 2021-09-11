Реакция ВСУ на учения Беларуси с РФ и случаи кори среди афганских беженцев. Пять новостей, которые вы могли проспать

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Пять новостей, которые вы могли проспать:
- Разведывательные органы Украины следят за совместными учениями России и Беларуси "Запад 2021", а военные руководители страны знакомы с ситуацией, заявил командующий Объединенных сил Вооруженных сил Украины Сергей Наев. Читать дальше ->
- США временно приостановили прием афганских беженцев после того, как у четырех прибывших пассажиров обнаружили корь. Читать дальше ->
- В Израиле недалеко от города Назарет задержали двух из шести палестинских заключенных, ложкой вырывших тоннель и сбежавших из тюрьмы строгого режима "Гильбоа" в начале этой недели. Читать дальше ->
- Армия обороны Израиля нанесла авиаудар по Газе после того, как "Железный купол" перехватил выпущенную в сторону Эшколя ракету. Читать дальше ->
- Президент США Джо Байден призвал американцев к единству во время своего выступления по случаю 20-й годовщины терактов 11 сентября (также известных как 9/11). Читать дальше ->