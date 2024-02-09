Реакция звезд на увольнение Залужного: Цымбалюк шокирован, Рамина поддержала Сырского

Решение президента Украины Владимира Зеленского о смене главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного вызвало волну противоречивых реакций среди украинцев.

В частности, своими эмоциями поделились и украинские звезды. Многие из знаменитостей разместили в соцсетях общие фотографии с генералом Залужным и поблагодарили его за Украину. Некоторые эмоционально высказались против решения Зеленского, который уволил Залужного и назначил на должность главнокомандующего ВСУ генерал-полковника Александра Сырского. А кто-то пожелал Сырскому успехов и поддержал его.

Сайт ТСН.ua собрал реакцию звезд на отставку Валерия Залужного.

Рамина Эсхакзай

Журналистка Рамина Эсхакзай поблагодарила Валерия Залужного за работу, а Александру Сырскому пожелала быть "ловче и хитрее" нашего врага:

"Благодарю генерала Валерия Федоровича Залужного за работу! Желаю команде генерала-полковника Александра Станиславовича Сырского быть ловчее и хитрее нашего врага. Цена ошибок – человеческие жизни. Пусть как можно больше наших военных вернется домой. Врагу желаю стратегических и тактических ошибок!"

Звезды об отставке Валерия Залужного

Тарас Тополь

Музыкант и лидер группы "Антитіла" Тарас Тополя, который на войне был парамедиком, поблагодарил Валерия Залужного и выразил свое уважение:

"Уважение и благодарность, товарищ генерал Валерий Залужный! Гордимся!"

Звезды об отставке Валерия Залужного

Ирина Федишин

Певица Ирина Федишин новость об отставке Залужного назвала "болезненной":

"Болезненная новость… Но знаю одно – как бы трудно ни было, надо вдохнуть и вместе идти к победе, каждый на своем месте. Спасибо, господин генерал. Честь и искреннее уважение, Валерий Залужный. Вы в истории навсегда"

Звезды об отставке Валерия Залужного

Тарас Цымбалюк

Актер Тарас Цымбалюк не скрывает, что был ошеломлен отставкой Залужного. Артиста очень возмутила эта новость:

"Но, извините, наконец-то есть главнокомандующий — Залужный. У него, кстати, как никогда редкость, по праву, высокий рейтинг (ааа, может, в этом "проблемка"?)... И тут качают тезис о его увольнении... хм... вот прямо — хм... Почему так? Это же едва ли не единственный человек среди наших вождей, которому доверяет сейчас основная прослойка Украины — военные! Важная аккредитация доверия? — ключевая! Потому что завоевывалась тяжелолезным опытом!"

Звезды об отставке Валерия Залужного

Звезды об отставке Валерия Залужного

Руслана Лыжичко

Певица Руслана выразила свою благодарность и восхищение господином генералом Валерием Залужным:

"Для меня честь родиться и жить с вами в одной стране, в одно время, под одним небом на одной земле. Вы для меня – сила, мудрость и достоинство, вы дали нам уверенность в будущем, в победе добра над злом, в победе света над тьмой"

Звезды об отставке Валерия Залужного

Юрий Горбунов

Звезды об отставке Валерия Залужного

Напомним, 8 февраля президент Украины Владимир Зеленский отправил в отставку главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного. На его должность глава государства назначил генерал-полковника Александра Сырского. Залужный занимал этот пост с июля 2021 года.

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