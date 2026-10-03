Реактивные дроны атакуют мосты Киева: эксперт объяснил, есть ли угроза разрушения

Северный мост Киева под атаками России / © Getty Images

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Два-три удара БпЛА не могут оказать существенного влияния на функциональное состояние моста. Другое дело, если атаки будут систематическими и будут использованы сотни дронов или десятки ракет. Удары по мостам в Киеве пока оказывают преимущественно психологический эффект.

Об этом сказал в эфире «Киев24» президент Украинской авиационной ассоциации пилотов и владельцев самолетов «АОПА Украина» Геннадий Хазан.



«Боевая часть такого беспилотника может содержать до 50 кг взрывчатого вещества, чего недостаточно для значительного разрушения мощной мостовой конструкции. Эту угрозу следует оценивать именно как крылатую ракету, а не обычную дрону», — объяснил он.

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Удары по мостам в Киеве — что известно

Сообщение о первом от начала полномасштабного вторжения попадания российского дрона в киевский мост через Днепр поступило около полудня 1 октября.

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Мэр Виталий Кличко заявил, что зафиксировано два попадания БпЛА вблизи опорной части Южного моста. В этот момент по перегону двигался поезд метро.

Серьезных повреждений удалось избежать, сообщили киевские власти.

Вечером в среду глава столицы сообщил об еще одной атаке на мост. Беспилотник, по его словам, повредил дорожное полотно.

Однако впоследствии он написал, что последствия более значительны: повреждены опора, отбойник, дорожное полотно и защитное бетонное заграждение метрополитена.

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Еще один удар пришелся утром 2 октября. Около пяти часов российский БпЛА попал в Южный мост, повредив ограждение моста, отбойник и конструкции метропроезда. Движение метро и другого транспорта из-за города остановили. Также власти ограничили движение на еще двух столичных мостах, которые давно признаны аварийными, а именно на мосту Метро и мосту Патона.

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