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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
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Время на прочтение
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Реактивные дроны двигаются над Украиной: один летит в направлении Киева, еще несколько – над Днепропетровщиной

В ночь на 23 сентября мониторинговые каналы сообщили о движении сразу нескольких реактивных беспилотников над Киевщиной, Черниговщиной и Днепропетровщиной.

Автор публикации
Фото автора: Елена Кузьмич Елена Кузьмич
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Сирена

Сирена

В ночь на 23 сентября в Украине зафиксировали движение нескольких реактивных беспилотников в разных регионах.

По данным мониторинговых каналов, один реактивный БПЛА находился в районе Козина Киевской области и двигался в направлении Киева.

Еще один реактивный беспилотник пролетел мимо Славутич на Черниговщине курсом на юг.

В Днепропетровской области также фиксировали несколько реактивных целей. Один БпЛА двигался на западе области мимо Широкого северного курса, еще реактивные дроны находились в районе Магдалиновки и направлялись на запад.

Кроме того, обычный БПЛА двигался с юга в направлении Новониколаевки Запорожской области.

По состоянию на 00:51, воздушная тревога была объявлена в Киевской, Сумской, Харьковской, Кировоградской и ряде других областей.

Украинцев призывают следить за сообщениями Воздушных сил и находиться в укрытиях к официальному отбою.

Напомним, что ранее в Киеве дрон попал в воду прямо перед людьми на байдарке: момент атаки попал на видео

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