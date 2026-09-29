Реактивные «Шахеды» и новые угрозы: как Хмара планирует усилить эшелонированную защиту Киева

Министр обороны поставил задачу перед ПВО на фоне российского дронового террора Киева / © Міністерство оборони

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Министр обороны Евгений Хмара посетил командные пункты военных частей воздушных сил в Киевской области и обсудил защиту столичного региона от новых атак РФ.

Об этом сообщает пресс-служба Минобороны.

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«Сосредоточились на процессе боевой работы: выявление и сопровождение целей, принятие решений, уничтожение воздушных угроз», — сказал Хмара.

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Он подчеркнул, что нужно уничтожать российские ракеты и дроны до того, как они доберутся до столицы.

Во время встречи определили, какие подходы следует изменить и как усилить эшелонированную защиту Киева. По мнению министра, авиация, ПВО, мобильные огневые группы должны перестроить работу под новые реалии.

Также он пообщался с боевыми пилотами и операторами систем ПВО по их анализу ситуации.

«Отдельное внимание реактивным ударным дронам типа Shahed. Такие цели уже сбивают. Теперь должны масштабировать эффективные технологические решения и обеспечить ими подразделения. Работаем над этим вместе с военными, украинскими производителями и партнерами. Наши дальнобойные ответы последовательно уменьшают российские возможности вести войну. Одновременно будем усиливать защиту своих городов и увеличивать давление на военную машину врага», — подытожил глава Минобороны.

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Напомним, в ночь на 29 сентября Россия атаковала Киев баллистическими ракетами из Курска: в столице прозвучала серия взрывов. По словам президента Зеленского, во время ночной атаки российские войска били по гражданской и энергетической инфраструктуре.

Утром после баллистика Киев снова атаковали вражеские дроны.

Ранее мы писали о том, что 28 сентября во время очередной российской атаки вражеские беспилотники попали в здание Национальной академии наук Украины, в результате чего вспыхнул масштабный пожар. Во время той атаки погибли два человека.

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