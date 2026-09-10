Реактивные «Шахеды»: как спастись во время атаки и где искать укрытие

Как спастись от реактивных «Шахедов»

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Реактивные дроны крайне опасны, ведь они летят на аномальной скорости за время, в течение которого почти невозможно добежать до укрытия. Это новый уровень угрозы от РФ, с которым приходится сталкиваться сегодня. Как спастись во время атак реактивных «Шахедов» и где можно спрятаться?

Об этом рассказал канал «Мольфар».

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Как спастись от реактивных «Шахедов»

Прежде всего, нужно помнить о базовых алгоритмах действий в случае угрозы применения враждебных беспилотников. Эти правила созданы не для нагнетания паники, а для четкого понимания того, как сохранить свою жизнь и здоровье.

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Если во время воздушной тревоги вы находитесь дома, прежде всего необходимо отойти от окон и балкона. При наличии безопасного пути следует перейти к ближайшему укрытию.

Если же вы остаетесь в доме, переместитесь в его внутреннюю часть — желательно в помещение без окон, соблюдая правила «двух стен». В то же время не стоит становиться в дверном проеме, если прямо напротив него расположено окно.

Тех, кого опасность застала на улице, призывают не оставаться на открытом пространстве и не тратить время на съемку происходящего на телефон. При наличии укрытия рядом необходимо немедленно направляться туда. Если же БпЛА летит совсем близко, а хранилище слишком далеко — нужно срочно найти ближайшее капитальное препятствие, которое оградит от угрозы.

Эксперты отмечают, что отойти от окна крайне важно, ведь беспилотнику необязательно попадать прямо в вашу квартиру, чтобы нанести вред. Взрыв поблизости приводит к разлету осколков самого БпЛА, стекла, рамы, металла, кирпича и частей фасада. Находиться у окон в такой момент небезопасно.

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Что касается правила «двух стен», то следует понимать: две перегородки не превращают жилье в полноценное укрытие и не спасут в случае прямого попадания.

Однако при взрыве рядом дополнительные барьеры между человеком, окном и эпицентром взрыва способны задержать стекло и часть обломков. То есть, за несколько секунд человек выбирает в пределах квартиры менее опасное место.

Особое внимание специалисты обращают на реактивные беспилотники. Мысли типа «он высоко», «он уже пролетел» или «звук уже с другой стороны» не являются основанием возвращаться к окнам. Оценить полную траекторию движения или узнать дальнейший маршрут БпЛА на слух или визуально — невозможно.

Главная особенность реактивного варианта — его высокая скорость, из-за которой интервал полета по районам столицы или других городов крайне короткий.

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«Между „где-то слышно“ и „уже рядом“ времени может быть значительно меньше. Поэтому здесь без гадания. Услышали БпЛА рядом — реагируем».

Реактивные дроны: последние новости

Напомним, что Россия массово применяет реактивные беспилотники с камерами не только для поражения целей, но и для истощения украинского ПВО и проведения разведки в режиме реального времени. По словам военного обозревателя Богдана Мирошникова, активность этих БпЛА, в частности в Киеве и области, также влечет за собой продолжительные тревоги, что негативно влияет на экономику и транспорт.

Из-за масштабного охвата территории реактивными «Шахедами» спрогнозировать направления последующих ударов баллистическими ракетами стало практически невозможно. Обозреватель призвал не верить спискам потенциальных целей в мониторинговых каналах, ведь точно о направлении атаки знает только враг.

Мирошников советует не игнорировать сигналы воздушной тревоги, особенно ночью и при наличии ракетной угрозы из Брянской, Курской, Воронежской или Ростовской областей РФ. В случае Ростовской области дополнительно существует риск применения ракет «Циркон».

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