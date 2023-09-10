Реактор на Ровенской АЭС впервые загрузили нероссийским ядерным топливом

Украина решила отказаться от российского ядерного топлива еще до начала войны.

Украина решила отказаться от российского ядерного топлива. Так, в реактор Ровенской АЭС впервые загрузили первую партию ядерного топлива, произведенную компанией Westinghouse Electric Sweden AB с участием специалистов украинского НАЭК "Энергоатом".

Об этом сообщили в "Энергоатоме"

Как отмечается, в реактор ВВЭР-440 Ровенской АЭС загрузили первую партию ядерного топлива, произведенную компанией Westinghouse Electric Sweden AB с участием специалистов украинского НАЭК "Энергоатом". Раньше реакторы такого типа работали только на российском ядерном топливе.

Торжества по случаю отказа от российского ядерного топлива / Фото: Энергоатом

"Величие этого дня – это конец монополии россиян на этом сегменте рынка ядерного топлива. И я очень надеюсь, что этот день откроет путь к скорым санкциям против россиян в атомной энергетике", — сказал министр энергетики Герман Галущенко во время торжеств, посвященных событию.

Министр добавил, что контракт на поставку этого ядерного топлива был подписан в 2020 году, то есть еще до начала полномасштабной войны России против Украины.

"Это большой день для украинской энергетики, для нашего сотрудничества с США и Швецией, где расположен соответствующий завод", – считает Галущенко.

Президент НАЭК "Энергоатом" Петр Котин добавил, что из-за войны Украина попросила компанию ускорить производство ядерного топлива и иностранные партнеры согласились это сделать.

Участие в мероприятии также приняли посол Швеции в Украине Мартин Оберг, президент и главный исполнительный директор Westinghouse Патрик Фрагман, управляющий директор Westinghouse Electric Sweden Азиз Даг и президент НАЭК "Энергоатом" Петр Котин.

Напомним, США передали Украине первую партию ядерного топлива, сигнализирующую об окончании российской монополии в этом сегменте рынка.

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