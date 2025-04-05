Реакция посла США на российский удар по Кривому Рогу вызвала волну возмущения

Россияне ударили по Кривому Рогу 4 апреля

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В пятницу, 4 апреля, россияне ударили по Кривому Рогу. Посол США в Украине Бриджит Бринк в своем посту осудила удар, однако не указала, что именно российская ракета попала в жилую застройку. Украинцы резко отреагировали на ее слова.

Об этом стало известно из комментариев под постом Бринк.

Пост посла США

«Ужасает то, что сегодня вечером баллистическая ракета попала вблизи детской площадки и ресторана в Кривом Роге. Более 50 раненых и 16 погибших, в том числе 6 детей. Вот почему эта война должна завершиться (на момент публикации известно о 68 пострадавших и 19 погибших, из них 9 детей — Ред.», — говорится в сообщении Бринк.

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Эта формулировка вызвала возмущение, поскольку дипломат избежала прямого обвинения России.

Реакция украинцев

Подполковник Богдан Кротевич "Тавр" резко прокомментировал пост:

«Вы забыли, как пишется слово «россия»? российская баллистическая ракета! Отсутствует ли у вас личное достоинство, что даже убийство россией детей для вас недостаточно весомый аргумент, чтобы просто назвать зло злом».

Ветеран войны Олег Симороз также ответил на пост Бринк:

«Их убили россияне! Россияне! Те, с которыми вы рассказываете «успешные переговоры». Они убили детей на детской площадке! А вы боитесь произнести, что россияне являются террористами и убийцами. Потому что вы можете снимать только фильмы о «борьбе с террористами», на деле же вы в твиттере даже не можете написать, кто кого убил. Вы просто лицемеры, которые терпят терроризм. И это ваше место в истории, включая вас лично, госпожа посол!».

Народная депутат Украины София Федина в ответе послу США отметила, что Россию нужно остановить, а не просто закончить войну.

«1. Российская ракета!!! 2. Россию и Путина нужно ОСТАНОВИТЬ! А не просто эту войну окончить», — отметила нардепка.

В то же время нардепка Марианна Безугла назвала комментарий посла «эталонным позором»:

«Комментарии Посла США в Украине — эталонный позор. И не только для США, но и лично для Бриджит Бринк. Ведь в этой должности — не робот, который можно перепрограммировать, чтобы вчера называть россия виновной, а сегодня уже нет. В этой должности — человек. Воспитана в духе ценностей демократии, которые Америка транслировала десятилетиями. А оказывается, можно так трястись за свою карьеру и не только не подать в отставку, но и послушно «перепрошить» свой мозг. Какой же позор, Бриджит. Надеюсь, ты это прочтешь», — отметила Безугла.

Напомним, маленький мальчик из Кривого Рога, видео с реанимацией которого после ракетного удара РФ ранее появилось в Сети, к сожалению, умер.