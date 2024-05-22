Реалии жизни в оккупации: мариупольцы рассказали о коммунальном кризисе и бездействии оккупантов

Да, псевдовласть за два года не смогла наладить коммунальную инфраструктуру в Мариуполе. Зимой большинство домов не отапливалось, есть проблема с подачей воды и электроэнергии. Более того, дома, которые можно было отремонтировать, просто сносят, а компенсации горожанам не выплачивают.

Об этом пишет Мариупольский городской совет.

Мариупольцы рассказали о реалиях жизни в оккупации

Реальную ситуацию уже открыто показывает местный пропагандистский канал, ведь скрывать негодование мариупольцев невозможно.

"Люди не могут ни приготовить, ни помыться. Выбрасываем продукты. Это уже крик души", — возмущены люди.

Как отмечают, телефоны "горячей линии" не работают, а в оккупационной администрации людям заявили, что в городе только одна аварийная бригада. Неудивительно, потому что россиянам важны лишь отмыванием денег на так называемых ремонтах и возведением ипотечного жилья для россиян.

Дома сносят, а компенсации не выплачивают

Впрочем, оккупанты продолжают врать без угрызений совести. Так, псевдоочельщик оккупированного Мариуполя Моргун заявил, что в городе 18 тысяч квартир выгоревших мариупольцев. Это вызвало возмущение у горожан, поскольку цифра уменьшена.

"Мне кажется он живет в какой-то параллельной реальности", "Для отчета Москве старается", – пишут горожане.

По словам так называемой "власти", уже снесено 380 домов мариупольцев. Люди акцентируют: многие дома можно было отремонтировать, но оккупантам было легче все уничтожить. Кроме того, подавляющее большинство людей так и не получили компенсационного жилья за уничтоженные россиянами квартиры.

Напомним, временно оккупированный Мариуполь утопает в "болотах" и "реках", которые образуются из-за коммунального коллапса в городе.

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