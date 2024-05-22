Реалии жизни в оккупации: мариупольцы рассказали о коммунальном кризисе и бездействии оккупантов

Россияне превратили жизнь мариупольцев в ад.
Да, псевдовласть за два года не смогла наладить коммунальную инфраструктуру в Мариуполе. Зимой большинство домов не отапливалось, есть проблема с подачей воды и электроэнергии. Более того, дома, которые можно было отремонтировать, просто сносят, а компенсации горожанам не выплачивают.
Об этом пишет Мариупольский городской совет.
Реальную ситуацию уже открыто показывает местный пропагандистский канал, ведь скрывать негодование мариупольцев невозможно.
"Люди не могут ни приготовить, ни помыться. Выбрасываем продукты. Это уже крик души", — возмущены люди.
Как отмечают, телефоны "горячей линии" не работают, а в оккупационной администрации людям заявили, что в городе только одна аварийная бригада. Неудивительно, потому что россиянам важны лишь отмыванием денег на так называемых ремонтах и возведением ипотечного жилья для россиян.
Дома сносят, а компенсации не выплачивают
Впрочем, оккупанты продолжают врать без угрызений совести. Так, псевдоочельщик оккупированного Мариуполя Моргун заявил, что в городе 18 тысяч квартир выгоревших мариупольцев. Это вызвало возмущение у горожан, поскольку цифра уменьшена.
"Мне кажется он живет в какой-то параллельной реальности", "Для отчета Москве старается", – пишут горожане.
По словам так называемой "власти", уже снесено 380 домов мариупольцев. Люди акцентируют: многие дома можно было отремонтировать, но оккупантам было легче все уничтожить. Кроме того, подавляющее большинство людей так и не получили компенсационного жилья за уничтоженные россиянами квартиры.
Напомним, временно оккупированный Мариуполь утопает в "болотах" и "реках", которые образуются из-за коммунального коллапса в городе.
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