Реализовывали продукцию как оригинальную: в Хмельницком разоблачили подпольный цех, где подрабатывали продукты

Реализовывали продукцию как оригинальную: в Хмельницком разоблачили подпольный цех, где подрабатывали продукты

Цеты и склады размещались в Киеве, Львове и Киевской области.

В Хмельницком правоохранители разоблачили подпольный цех, в котором подрабатывали продукты питания.

Об этом сообщили в отделе коммуникации Национальной полиции области.

Отмечается, что в цехе подпольно производили оливковое масло, вино, хамон, фисташки, конфеты, чай и кофе. На упаковку клеили маркировку известных брендов. После этого реализовывали продукцию как оригинальную.

К слову, кроме Хмельницкого, цеха и склады размещались в Киеве, Львове и Киевской области.

Правоохранители провели 44 обыска на производстве, складах, офисах и по месту жительства фигурантов дела. Было изъято оборудование для изготовления оливкового масла, фисташек и вина, тара для розлива продукции, около 60 тонн сырья и 160 тонн готовой фальсифицированной продукции.

Кроме того, разоблачили полиграфию с логотипами брендов, приборы для упаковки чая и кофе, мобильные телефоны, компьютерную технику, принтеры, транспортные средства и 4,5 млн. гривен.

Как сообщалось, под Киевом отшивали вещи известных мировых брендов. Установлено, что пять человек организовали подпольный цех, где отшивали вещи известных мировых брендов торговых марок Stefano Ricci, Zilli и других популярных итальянских и французских марок, которые под видом оригинала продавали в магазинах столицы и области, а также через онлайн-магазины по по всей Украине. Цена на ремне стартовала от 300 долларов, а пара обуви стоила 500 долларов.

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