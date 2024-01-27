Реальна ли в Украине мобилизация заключенных: мнение Золкина

Мобилизация заключенных – абсолютно реальная вещь. Этот мобилизационный ресурс следует привлекать.

Об этом в интервью Дмитрию Гордону сказал журналист Владимир Золкин.

По словам журналиста, в нашу страну ворвался враг, продолжается полномасштабная война. Россия мобилизует всех, в частности, зеков, которых отправляет убивать украинцев. На сегодняшний день хеки, предполагает он, составляют не менее четверти всего мобилизационного потенциала россиян.

"И у нас есть такой же мобилизационный потенциал, который мы почему-то никуда не привлекаем. Есть простая вещь: дайте возможность мобилизоваться узникам, желающим, не под палкой как в России. На условиях того, что она должна отбыть определенное время в зоне боевых" действий, после чего он получает помилование", – считает Золкин.

Ранее речь шла о том, при каких условиях возможна мобилизация осужденных.

Читайте также: