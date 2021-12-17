Реальная мистика: в Житомире с разницей в 3 часа на том же месте произошли два аналогичных ДТП (видео)

Реальная мистика: в Житомире с разницей в 3 часа на том же месте произошли два аналогичных ДТП (видео)

В двух случаях водитель проехали перекресток и просто влетели в бетонное ограждение.

В центре Житомира в течение нескольких часов зафиксировали два идентичных ДТП. Водители обоих автомобилей проехали перекресток и влетели в клумбу с высоким фундаментом.

Видео ДТП выложили в телеграмм-канале Х* Житомир.

"В Житомире – странній случай. Вчера, 16 декабря, на площади Соборной с разницей в 3 часа произошло два одинаковых ДТП. Момент столкновения авто было зафиксировано камерами видеонаблюдения. Первое ДТП произошло в 21:17, второе в 00:17", — сообщили авторы .

На кадрах видно, как сначала один из автомобилей проезжает перекресток и, не тормозя, выезжает на тротуар, где влетает в бетонное ограждение клумбы. Из авто вышли пассажир и водитель, постояли, а затем авто эвакуировали.

Уже ровно через 3 часа на том же перекрестке легковушка снова прошла поворот и на скорости просто "вписалась" в тоже место на бетонном ограждении, что и предыдущая.

Пользователи назвали эти случаи "мистикой".

Напомним, что в Харькове группа адвокатов, представляющая интересы пострадавших в резонансном ДТП с Infiniti на проспекте Гагарина, заявила о новых преступлениях подозреваемого 16-летнего Николая Харьковского.

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