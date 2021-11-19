Реальная статистика коронавируса страшнее той, какую вы читаете — инфекционистка Голубовская

Врач-инфекционист Ольга Голубовская рассказала, почему официальная статистика "отстает от реальной", и какова проблема с установлением диагноза "COVID-19" в Украине.

В Украине официальная статистика коронавируса не отражает подлинного количества больных COVID-19. Количество инфицированных украинцев значительно больше. Об этом в интервью "Фактам" заявила врач-инфекционист, доктор медицинских наук Ольга Голубовская.

"На самом деле реальная статистика страшнее той, какую вы читаете. Потому что огромное количество людей, особенно с легкими и среднетяжелыми симптомами, сейчас лечатся дома, их даже не фиксируют. И еще сомневаюсь, что в статистику попадают, например, данные частных клиник. Берут их те, кто этим занимаются, или не берут?", — сказала инфекционист.

Еще одной проблемой врач считает то, что в Украине трудно установить диагноз "COVID-19" больному, если его ПЦР-тест оказался отрицательным, а симптомы свидетельствуют о коронавирусном заболевании.

У нас до сих пор огромная проблема поставить диагноз человеку, который имеет отрицательный ПЦР. В инфекционной патологии есть понятие "определение случая заболевания". Потому что мы не ставим диагноз по ПЦР. ПЦР, серологические исследования, исследования на антиген и любые другие — это те исследования, которые подтверждают наш диагноз, но не исключают его ни в коем случае", — подчеркивает инфекционист.

Врач отмечает, что ПЦР-тесты нередко ошибаются и до 30% показывают отрицательный результат, хотя пациенты могут иметь COVID-19.

"Мы с вами знаем из разных публикаций, что ПЦР от 15 до 30% может быть ошибочно-отрицательным, но это не означает, что человек не болен коронавирусом. В определении случая это все расписано: учитывается эпидемиологическая ситуация, контакты, в частности семейные, изменения на КТ и др. А у нас до сих пор люди с явным "ковидом" (например, вспышка в семье), но у кого-то ПЦР — отрицательный и им не ставят диагноз. Более того, Национальная служба здоровья не выплачивает деньги у стационары за ПЦР-отрицатильние случаи заболевания. А их может быть до трети от общего количества. Поэтому, конечно, официальная статистика отстает", — объяснила Ольга Голубовская.

Также врач отметила, что сейчас значительно меньше людей делают ПЦР-тесты по сравнению с тем, как это было в начале пандемии коронавируса.

"Помните, какие раньше стояли очереди на тестирование? Хотя в "красной" зоне нигде не должно быть никаких очередей, это закон эпидемиологии. В "красной" и "желтой" зонах все меры должны быть направлены на разобщение, а не на скученность людей. Поэтому не важно, где человек заразится — в очереди на ПЦР или какой-то другой. Правда, сейчас уже гораздо меньше людей тратит время и силы на то, чтобы сделать ПЦР. Если не тяжелое течение, то они лечатся дома", — резюмировала инфекционистка.

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