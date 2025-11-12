ТСН в социальных сетях

Украина
236
1 мин

Реально ли сегодня выбить россиян из Покровска: Братчук ответил

Ситуация в Покровске динамична.

Катерина Сердюк
Покровск

Покровск / © Getty Images

Выбросить врага из Покровска сегодня нереально. Жестокие бои продолжаются.

Об этом сказал в эфире «КИЕВ24» Сергей Братчук, военный эксперт.

По словам Братчука, украинские силы ведут бои и производят контратакующие действия на севере от Покровска.

«Россияне создали плацдарм, где закрепились, они с южных окраин действительно заходят в Покровск. Используют как логистический путь для восполнения потерь и ресурсов, обеспечивающих проведение наступательных действий», — сообщает Братчук.

Он добавляет, что в настоящее время серая зона увеличивается. Также известно, что тяжелыми усилиями созданы другие логистические пути для обеспечения подразделений в Мирнограде и Покровске.

Напомним, ISW оценил ситуацию в Покровске. Да, вероятнее всего, считают аналитики, РФ захватит Покровск и Мирноград на Донетчине.

«Российское военное командование доказало готовность мириться со значительными потерями и временем, необходимым для таких кампаний. Также РФ может опасаться, что уменьшение присутствия ее войск или темпов наступательных операций где-нибудь на театре военных действий может дать украинским силам возможность добиться успехов или передислоцировать силы в другие места», — говорится в отчете Института.

