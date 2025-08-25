Реально ли влияют дроновые удары Украины на экономику РФ: анализ ISW

Как украинские дроны расшатывают экономику Кремля

Украинские дальнобойные удары продолжают угрожать экономической стабильности России.

Об этом говорится в последнем отчете Института изучения войны.

Недавно аналитики ISW ознакомились с сообщениями российского бизнес-издания «Коммерсант», которые указывают на то, что украинская кампания дальнобойных ударов, направленных против российских нефтеперерабатывающих заводов, является одним из факторов, влияющих на топливные запасы России и угрожающих доходам от нефти.

В ISW напоминают, что Кремль полагается на доходы от нефти для финансирования войны в Украине. Потому украинские дальнобойные удары продолжают угрожать экономической стабильности России.

Напомним, минувшей ночью от ударов беспилотников пострадали порт Усть-Луга в Ленинградской области и Сызранский нефтеперерабатывающий завод в Самарской области.

Также в ночь на 24 августа в Курской области России беспилотник упал у Курской атомной электростанции.

Кроме того, в ночь на 22 августа, ударные дроны 14-го полка СБС ВСУ ударили по нефтеперекачивающей станции «Унеча» нефтепровода «Дружба» в Брянской области России, что привело к остановке транспортировки нефти.