Реально ли влияют дроновые удары Украины на экономику РФ: анализ ISW
Украинская кампания дальнобойных ударов по российским нефтеперерабатывающим заводам грозит доходам от нефти, которыми Кремль покрывает расходы на войну.
Украинские дальнобойные удары продолжают угрожать экономической стабильности России.
Об этом говорится в последнем отчете Института изучения войны.
Недавно аналитики ISW ознакомились с сообщениями российского бизнес-издания «Коммерсант», которые указывают на то, что украинская кампания дальнобойных ударов, направленных против российских нефтеперерабатывающих заводов, является одним из факторов, влияющих на топливные запасы России и угрожающих доходам от нефти.
В ISW напоминают, что Кремль полагается на доходы от нефти для финансирования войны в Украине. Потому украинские дальнобойные удары продолжают угрожать экономической стабильности России.
Напомним, минувшей ночью от ударов беспилотников пострадали порт Усть-Луга в Ленинградской области и Сызранский нефтеперерабатывающий завод в Самарской области.
Также в ночь на 24 августа в Курской области России беспилотник упал у Курской атомной электростанции.
Кроме того, в ночь на 22 августа, ударные дроны 14-го полка СБС ВСУ ударили по нефтеперекачивающей станции «Унеча» нефтепровода «Дружба» в Брянской области России, что привело к остановке транспортировки нефти.