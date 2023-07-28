Реально ли восстановить гражданские авиаперелеты в Украине: ответ Игната

На момент действия военного положения полноценная работа гражданской авиации вряд ли возможна.

Об этом в эфире общенационального телемарафона "Единые новости" заявил спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат, комментируя информацию о возможности возобновления полетов гражданской авиации, в частности, полетов Ryanair.

"Официальные сообщения появляются, даже представители компании Ryanair об этом заявили. Здесь трудно понять, как можно вообще в состоянии войны проводить полеты. У нас был зерновой коридор, из которого Россия вышла единолично. Они что, будут с Россией договариваться, чтобы она гуманитарные авиационные коридоры не обстреливала? Сегодня все аэродромы в Украине, у нас десятки аэродромов разного назначения, являются оперативными. У нас — война и военное положение. Вы сами прекрасно знаете. Думаю, гражданские компании, которые хотят работать в Украине, это действительно приятно, что несмотря на такую ситуацию, есть желающие завоевать украинский авиационный рынок. Вопрос о мирном времени — как будет наша победа, будет мирная жизнь, будем приглашать украинское государство всех, кто хочет быть на рынке", – сказал он.

Ранее стало известно, что ирландская авиакомпания Ryanair рассматривает возможность возобновления рейсов в Украину до конца 2023 года при условии успешных переговоров Украины о частичном открытии воздушного пространства.

"Я думаю, мы должны быть оптимистами. Сейчас министерство работает над тем, чтобы в конце этого года возобновить некоторые рейсы в Киев и Львов. И если они смогут доказать, что это безопасно, мы будем выполнять эти рейсы", — сказал глава Ryanair.

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