Реально ли завершить войну в Украине до зимы: эксперт дал неожиданный прогноз

Война в Украине / © Associated Press

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Российский диктатор Владимир Путин до сих пор публично заявляет, что хочет захватить весь Донбасс, хотя уверенности в этом становится меньше. Ожидается, что ближе к ноябрю Кремлю придется принимать непростое решение по дальнейшей судьбе войны.

Об этом сообщил полковник армии Великобритании в отставке Филипп Ингрем в интервью «24 Каналу».

Когда может закончиться война в Украине — версия Филиппа Ингрема

По словам военного эксперта, Путин демонстрирует самоуверенность, подобную той, что была присуща Адольфу Гитлеру в последние месяцы Второй мировой войны. Он также верил в реализацию собственных планов, находясь в бункере. Эксперт подчеркнул, что такая позиция будет держаться, пока не возникнут обстоятельства, которые ее разрушат.

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«Что именно это будет, я не знаю, потому что он будет противиться и не захочет принимать решение о переговорах, понимая, что это будет признанием поражения», — отметил Ингрем.

В то же время он добавил, что давление, которое оказывают президент Украины Владимир Зеленский и глава ОП Кирилл Буданов, остается эффективным. Кроме того, британский полковник отметил, что рычаги влияния Дональда Трампа на украинского лидера существенно ослабли. Поскольку президент США сейчас сосредоточен на Ближнем Востоке, Украина стала менее зависимой от американской поддержки, чем раньше.

По словам Ингрема, перед Украиной может оказаться сложная стратегическая дилемма в случае достижения успехов на фронте.

«Если на фронте появятся определенные военные успехи, нужно ли останавливаться тогда ради возможных мирных переговоров, зная, что это может спасти огромное количество жизней военных на передовой, но в долгосрочной перспективе может стоить еще больше жизней. Потому что конфликт так и не завершится должным образом и может возобновиться в любое время. Думаю, ближе к ноябрю мы приблизимся к этому этапу», — объяснил Филипп Ингрем.

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Война в Украине — последние новости

Напомним, ранее Михаил Федоров сделал громкое заявление по ситуации в оккупированном Крыму. По его словам, россиянам там вскоре будет "весело".

Впоследствии в Кремле министр иностранных дел РФ Сергей Лавров прокомментировал заявление министра обороны Украины Михаила Федорова о том, что Крым «вскоре станет островом». Российский чиновник выразил сомнение по поводу стратегии, которую анонсировал глава украинского оборонного ведомства.

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