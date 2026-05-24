Украина
1036
2 мин

«Реально неадекваты»: Зеленский жестко отреагировал на массированную атаку РФ по Украине

В результате удара РФ 24 мая пострадали по меньшей мере 83 человека. Зеленский сообщил об атаке «Орешником» на Белую Церковь и разрушениях в Киеве.

Руслана Сивак
Атака РФ на Киев

В результате массированного российского обстрела Украины 24 мая пострадали по меньшей мере 83 человека, также есть погибшие. Основными целями ударов, во время которых враг применил ракеты разных типов и сотни беспилотников, стали Киев и Белая Церковь.

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

По словам Зеленского, удар был чрезвычайно тяжелым из-за высокой концентрации сложного для перехвата оружия.

«Тяжел был удар — ракет разных типов 90, из них много баллистики — 36. 600 дронов. К сожалению, не всю баллистику удалось сбить. Больше попаданий в Киеве, и именно Киев был основной мишенью этой российской атаки», — отметил президент.

По его словам, в Белой Церкви зафиксировано применение российской ракеты «Орешник». Разрушения испытали гражданские объекты, в том числе инфраструктура жизнеобеспечения, учебные заведения и частная собственность.

«Путин уже и слово „ура“ не может нормально произнести — шамкает, — а все еще своими ракетами побеждает жилые дома. Три российские ракеты против объекта водоснабжения, сжег рынок, десятки жилых домов повредил, несколько обычных школ. Запустил свой орешник против Белой Церкви. Реально неадекватно», — заявил Владимир Зеленский.

На всех местах попаданий продолжаются аварийно-спасательные работы. Пострадавшим оказывается необходимая медицинская и социальная поддержка. Президент выразил соболезнования близким погибших, поблагодарил спасателей за работу на местах попадания и заверил, что государство обязательно предоставит всю необходимую помощь каждому раненому.

Также Владимир Зеленский подчеркнул, что масштабные обстрелы гражданской инфраструктуры нуждаются в решительном отпоре и консолидации усилий международного сообщества, поскольку Украина нуждается в усилении оборонных возможностей для принуждения агрессора к завершению войны.

«Важно, чтобы это для России не оставалось без последствий. Сегодня каждый в мире, кто не промолчит, кто будет помогать Украине, является защитником жизни. Мы делаем все, чтобы установить мир и защитить людей. И важно, чтобы Украина была не наедине. Нужны решения и от Соединенных Штатов Америки, и от Европы, и от других, чтобы этот старый орешник в Москве произнес слово „мир“, — подытожил Владимир Зеленский.

Массированная атка РФ по Украине 24 мая — последние новости

Напомним, в результате массированной атаки РФ на Киев в ночь на 24 мая в столице вспыхнули десятки пожаров, повреждены жилые дома, школа, общежитие, торговый центр и бизнес-центр, погибли и пострадали.

Под вражеским огнем оказались все районы Киева. Кроме этого, РФ атаковала Белую Церковь «Орешником». В Сети обнародовали кадры атаки РФ баллистической ракетой.

Также в Черкассах российский дрон попал в девятиэтажку . Три человека в больнице.

Все подробности ночной атаки РФ узнайте в материале ТСН.

