Реальное количество жертв агрессии РФ может быть больше в разы: в Офисе генпрокурора назвали официальные цифры

Известное на сегодняшний день количество погибших и раненых в результате военных преступлений России — это только "вершина айсберга".

С начала полномасштабного вторжения в Украине погибли более 10 тысяч гражданских лиц, ранены — более 15 тысяч. Но о реальных цифрах можно будет говорить после деоккупации всей украинской территории.

Об этом в интервью "Интерфакс-Украина" сообщил руководитель Департамента противодействия преступлениям, совершенным в ходе вооруженного конфликта, Офиса генпрокурора Юрий Белоусов.

“Имеем подтверждение в отношении 10 тысяч 749 погибших гражданских и 15 тысяч 599 раненых. Из этого количества 499 погибших – это дети, 1 тысяча 90 детей ранены”, — озвучил он официальные цифры.

Однако, по словам Белоусова, это только вершина айсберга.

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“Когда деоккупируем наши территории, цифры вырастут в разы, а возможно, в десятки раз. Думаю, что в одном Мариуполе будут десятки тысяч погибших”, – отметил он.

Юрий Белоусов предположил, что россияне на оккупированных территориях могут скрывать следы военных преступлений.

“Всегда будет риск без вести пропавших людей. Россияне могли перезахоронить, вывезти, а тела мы не найдем. К сожалению, такие случаи могут быть”, — подчеркнул он.

В то же время представитель Офиса генпрокурора подчеркнул, что благодаря западным партнерам система идентификации улучшилась в разы.

“Количество лабораторий, возможность анализа ДНК – это сейчас несопоставимо с тем, что у нас было раньше. Поэтому надеюсь, что, по крайней мере, по тем телам, которые мы найдем, сможем максимально идентифицировать”, — пообещал он.

Напомним, США передали доказательства военных преступлений России в Международный уголовный суд.

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