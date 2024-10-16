"Реальность, в которой мы живем": Жорин назвал "единственный возможный" план победы

Ни один План победы не отменяет необходимости воевать за свою страну.

Такое мнение высказал заместитель командира 3-й ОШБр Максим Жорин в своем Telegram.

"Ни один план, каким бы он ни был, не отменяет необходимости воевать. Вот это главное, что нужно всем осознать. А то после этих новостей (о Плане победы – ред.) снова все будут просто ждать победы. Можно обсуждать все, что угодно. — не возлагая лишних надежд и не надевая на голову мечты о "скоро все будет, как раньше", — размышляет военный.

Он отмечает украинцам, что жить с надеждами нормально. Главное, чтобы эти надежды не оторвали от реальности. А наша реальность – это ощутимое продвижение врага, его преимущество в численности и вооружении и сплоченный союз вражеских сил.

"В такой реальности единственный возможный план, который нужно придерживаться каждому украинцу — это собрать все силы и биться", — подытожил Жорин.

Напомним, сегодня, 16 октября, президент Владимир Зеленский представил План победы в Верховной Раде.

ТСН.ua собрал главные заявления президента Зеленского с сегодняшнего выступления в Раде.

В статье АР отметили, что План победы Зеленского фактически отдает будущее Киеву в руки партнеров.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: СРОЧНО! Зеленский ВПЕРВЫЕ ПУБЛИЧНО ПРЕДСТАВИЛ ПЛАН ПОБЕДЫ УКРАИНЫ

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