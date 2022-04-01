"Реальность жестоко изменилась... Мы поддерживаем передачу оружия из Германии": глава МИД ФРГ

Анналена Бербок подчеркнула, что Германии пришлось развернуть курс на 180 градусов.
Ответственность за прекращение войны в Украине полностью лежит на российском диктаторе Владимире Путине.
Об этом заявила министер иностранных дел Германии Анналена Бербок в интервью CNN.
"Это в руках Путина. Он тот, кто начал войну без всякой причины. Теперь он обязан положить конец войне", — сказала Бербок.
Глава МИД отметила, что Путин избрал вести войну против жителей Украины и против европейского мирного порядка.
"Мы поддерживаем передачу оружия из Германии, чего не делали в прошлом, потому что реальность жестоко изменилась", – добавила она.
Бербок подчеркнула, что Германии пришлось "развернуть курс на 180 градусов", комментируя нежелание снабжать ВСУ в военной агрессии России против Украины.
"Мы сделали все, чтобы избежать этой войны, но это было решение Путина сделать наоборот", — сказала она.
Напомним, ранее Бербок поняла, что Германия готова стать страной-гаранткой безопасности Украины, однако после войны.
Читайте также: