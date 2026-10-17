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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
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"Реальный путь к завершению войны": Портников заявил о переломном моменте

Перенос боевых действий на территорию России стал одним из главных изменений в ходе войны в этом году.

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Фото автора: Богдан Скаврон Богдан Скаврон
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Атака дронов на Россию

Атака дронов на Россию / © ТСН.ua

Украинские удары по территории России и разрушение объектов её экономической и военной инфраструктуры дают надежду на завершение войны в ближайшие годы.

Такое мнение высказал журналист и политический обозреватель Виталий Портников в программе «Рандеву» с Яниной Соколовой.

По словам Портникова, именно перенос боевых действий на территорию России стал одним из главных изменений в ходе войны в этом году. Он считает, что удары по российской инфраструктуре заставляют страну-агрессора и её граждан ощутить на себе последствия войны, которую Кремль развязал против Украины.

«Этот год изменил ситуацию именно тем, что мы наносим удары по России. И в этом и заключается надежда», — подчеркнул журналист.

Он отметил, что речь идет не только о нанесении ударов по военным объектам, но и о разрушении экономической инфраструктуры России, в частности нефтеперерабатывающих заводов, дата-центров, мостов и предприятий военно-промышленного комплекса.

Портников также подчеркнул важность того, что последствия войны становятся всё более ощутимыми для россиян, которые поддерживают режим Владимира Путина и рассчитывали на захват Украины.

«Это и есть реальный путь к завершению войны в ближайшие годы. Никакого другого пути не было, нет и, поверьте мне, не будет», — заявил обозреватель.

По его мнению, Украина только сейчас начала в полной мере использовать этот способ воздействия на государство-агрессора.

«Но этот путь существует, и мы, в конце концов, спустя 4 года после начала Великой войны начали идти по нему», — подытожил Портников.

Напомним, канцлер ФРГ Фридрих Мерц считает украинские удары по российским нефтеперерабатывающим заводам и другим объектам инфраструктуры правильными и логичными, поскольку они ограничивают способность российского правительства и армии вести войну против Украины.

Глава европейской дипломатии Кая Каллас также заявила, что возобновление Украиной ударов по российским нефтеперерабатывающим заводам является вполне обоснованным и целесообразным решением.

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