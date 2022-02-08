Реанимация после стоматологии: в Ровенской области спасают 15-летнюю девушку, у которой случилось заражение крови

За жизнь девочки борются медики.
В Ровенской области медики уже две недели спасают 15-летнюю девушку, попавшую в реанимацию после того, как ей вырвали зуб. У девушки диагностировали заражение крови.
Об этом пишет ровенское издание itvmg.com.
Мать 15-летней Алины из Сарненского района рассказала, что у девушки болел зуб. Однако после похода к стоматологу ее состояние резко ухудшилось и уже через сутки девушку госпитализировали в реанимацию.
Врач-анестезиолог Ровенской областной больницы Юрий Мирончук рассказал, что в пятницу девочке провели сложную операцию, длившуюся семь часов. Сейчас подросток находится под аппаратом ИВЛ. Пока врачи не готовы давать прогнозы.
"Это сепсис, септикопиемия, то есть это — заражение крови. Пока трудно сказать, что стало причиной недуга", — говорит Юрий Мирончук.
Пока за жизнь девочки борются медики.
Читайте также:
- На двое суток бросила больного ребенка в холодном доме: на Полтавщине разыскали мать 5-летней девочки
- Не заплатил штраф или алименты — конфискуют авто: во Львове ищут должников с помощью камер наблюдения
- Семейные войны: на Прикарпатье женщина залезла в дом бывшей жены своего мужа, чтобы снять там видео