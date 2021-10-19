Реанимировала маму: 12-летняя девочка из Запорожья спасла жизнь матери, потерявшую сознание и дыхание

Реанимировала маму: 12-летняя девочка из Запорожья спасла жизнь матери, потерявшую сознание и дыхание

Девочка все время находилась на связи с диспетчером скорой и выполняла все рекомендации, пока медики мчались на помощь.

В Запорожье 12-летняя девочка спасла свою 35-летнюю маму, которая внезапно потеряла сознание и перестала дышать. Ребенок не растерялся и позвонил в скорую помощь. Пока бригада медиков неслась на вызов, ребенок все это время находился на связи с диспетчером и за ее указаниями реанимировала маму.

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Как рассказали в Запорожском областном центре экстренной медицинской помощи и медицины катастроф, именно благодаря тому, что девочька оперативно предоставила матери первую помощь, женщину удалось спасти.

"Диспетчер сразу направила на место происшествия ближайшую бригаду и начала давать рекомендации и все время оставалась на связи (примерно 11 минут) и предоставляла рекомендации по проведению СЛР до приезда бригады", — рассказали в медучреждении.

12-летняя девочка выполняла все сказанное диспетчером скорой и таким образом сохранила жизни матери.

"Сразу начаты подростком реанимационные мероприятия под контролем диспетчера позволили бригаде продолжить реанимационные мероприятия и получить положительный результат. Далее, после оказания медицинской помощи, больную в тяжелом состоянии госпитализировали в больницу", — рассказали в медучреждении.

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