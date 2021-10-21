Реанимировать не удалось: на рынке в Ивано-Франковске внезапно умерла женщина

Реанимировать не удалось: на рынке в Ивано-Франковске внезапно умерла женщина

Женщина скончалась до приезда медиков.

Сегодня, 21 октября, на Центральном рынке Ивано-Франковска внезапно умерла 41-летняя продавщица, которая торговала овощами и фруктами. Женщине внезапно стало плохо, спасти ее, к сожалению, не вдался.

Об этом сообщает местное издание "Галка" со ссылкой на собственные источники.

"Женщина пожаловалась на плохое самочувствие, ей сразу вызвали скорую, впоследствии продавец посинела. Медики, которые, по словам очевидцев, приехали спустя примерно 15 минут, не смогли ее реанимировать", — говорится в сообщении.

Что стало точной причиной смерти женщины, пока неизвестно. По предварительным данным, у нее оборвался тромб.

Напомним, во Львовской области 11-летний мальчик внезапно впал в кому и попал в реанимацию.

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