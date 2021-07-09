Реанимировать не удалось: в реке в Ивано-Франковске погиб юноша (фото)

На место происшествия прибыли чрезвычайники и медики.

Сегодня, 9 июля, около 17:00 в микрорайоне Пасечная в Ивано-Франковске в реке Быстрица Солотвинская погиб юноша.

Об этом сообщает местное сообщество if_operativ в Instagram.

На место происшествия прибыли чрезвычайники. Парня передали медикам, которые пытались его реанимировать на месте, но, к сожалению, безуспешно. Также очевидцы отмечают в соцсетях, что погибшего извлекли из реки под мостом. Парень был в футболке и кроссовках.

скриншот/if_operativ

Сейчас полиция устанавливает личность погибшего. По словам очевидцев, вероятно, парень был не украинской национальности. На месте трагедии присутствовали его друзья.

скриншот/if_operativ

Отметим, что в Ивано-Франковске проживает немало иностранцев, в основном это — студенты медицинского университета.

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