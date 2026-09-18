Ребенка полтора года не осматривал врач: в Тернопольской области расследуют смерть мальчика

Врач / © pexels.com

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В Тернопольской области расследуют трагическую гибель маленького мальчика, который умер из-за своевременно не диагностированной генетической болезни.

Об этом сообщили в Офисе генерального прокурора.

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Полтора года без оглядок на болезнь

По данным следствия, мальчик родился в конце мая 2021 года. Однако с июля того же года и до марта 2023-го мать игнорировала необходимость профилактических визитов в больницу. Несмотря на то, что у ребенка были проблемы со здоровьем, женщина не обращалась за необходимой медицинской помощью.

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Следствие установило, что семейный врач ни разу не осматривал ребенка вживую. Все записи в медкарту он делал только по словам родителей по телефону.

«Из-за отсутствия должного медицинского надзора генетическую патологию у ребенка своевременно не диагностировали. Впоследствии мальчик скончался», — отметили в прокуратуре.

Эксперты пришли к выводу: своевременное выявление заболевания и должное лечение могли бы предотвратить фатальные последствия.

Официальные подозрения фигурантам

В настоящее время руководитель Кременецкой окружной прокуратуры сообщил 46-летней матери о подозрении в злостном неисполнении обязанностей по уходу за ребенком, что повлекло тяжкие последствия (ст. 166 Уголовного кодекса Украины).

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Семейного врача подозревают в ненадлежащем исполнении профессиональных обязанностей из-за недобросовестного отношения, что привело к тяжелым последствиям для несовершеннолетнего (ч. 2 ст. 140 УКУ).

Напомним, обычное снятие повязки с руки годовалого мальчика закончилось серьезной травмой. Ребёнка пришлось перевезти в другую больницу и дважды оперировать.

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