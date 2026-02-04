Ребенка споили алкоголем и оставили на морозе: подробности смерти 9-летнего мальчика

Мужчине объявили подозрение / © Национальная полиция Хмельницкой области

В Хмельницкой области полицейские сообщили о подозрении 55-летнему жителю Красиловской общины, действия которого привели к смерти 9-летнего ребенка.

Подробности сообщают в Главном управлении Национальной полиции в Хмельницкой области.

Трагедия произошла в одном из сел громады. Вечером мальчик находился в гостях у соседа, где вместе с ним употреблял алкоголь. После этого мужчина оставил ребенка без присмотра. В дезориентированном состоянии мальчик сам ушел домой.

После преодоления около 200 метров ребенку стало плохо — он потерял сознание, упал на снег и умер. Тело мальчика впоследствии обнаружили в огороде вблизи одного из домохозяйств.

Об исчезновении сына около 23:30 в полицию сообщила мать. К поискам немедленно привлекли стражей порядка, которые и нашли ребенка без признаков жизни.

Тело было направлено на судебно-медицинскую экспертизу, точную причину смерти устанавливают.

Следственные отделения полиции №4 (г. Красилов) при процессуальном руководстве прокуратуры объявили мужчине подозрение по ч. 3 ст. 135 УК Украины — оставление в опасности, повлекшее смерть. Суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей.

Согласно санкции статьи, подозреваемому грозит от 3 до 8 лет лишения свободы.

