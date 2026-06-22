Ребенка унесло течением: на Закарпатье двое суток ищут мальчика

Спасатели ищут мальчика в Тисе

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В Закарпатье продолжается масштабная поисковая операция: спасатели, полиция и неравнодушные жители уже вторые сутки разыскивают 10-летнего мальчика. Он исчез в селе Гетыня. Ребенка унесло стремительным течением реки Тиса.

Об этом сообщают в ГСЧС.

Спасатели на Закарпатье ищут 10-летнего мальчика

Специалисты ГСЧС подняли в воздух беспилотник, чтобы эффективнее проверять местность. На воде и вдоль береговой линии работают водолазные расчеты и правоохранители.

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Поиски ребенка продолжаются вторые сутки.

Спасатели в очередной раз бьют тревогу из-за стремительного роста количества трагедий на воде. Только за прошлые сутки на водоемах Украины погибли 8 человек, среди которых двое детей 2011 и 2017 годов рождения из Ровенской области.

«Напоминаем: купание в запрещенных и непроверенных местах — это прямая угроза жизни. Еще раз призываем граждан строго соблюдать правила безопасности!», — пишут в ГСЧС.

В Одесской области в открытое море отнесло ребенка

Напомним, вблизи села Сычавка в Одесской области произошло чрезвычайное событие: из-за сильного порыва ветра в открытое море на надувном круге отнесло девочку 2015 года рождения. Ребенок приехал на побережье на отдых вместе со своей прабабушкой.

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В акватории Черного моря начали поисковую операцию. К поискам привлекли водолазов, специалистов аэроразведки ГСЧС, а также психологов, которые оказывают помощь родным девочки.

В связи с инцидентом спасатели призывают граждан быть максимально ответственными во время отдыха у водоемов и не пренебрегать правилами безопасности, особенно когда речь идет о детях.

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