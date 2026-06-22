- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 247
- Время на прочтение
- 2 мин
Ребенка унесло течением: на Закарпатье двое суток ищут мальчика
На Закарпатье ищут 10-летнего мальчика, которого, по предварительным данным, отнесло сильное течение Тисы.
В Закарпатье продолжается масштабная поисковая операция: спасатели, полиция и неравнодушные жители уже вторые сутки разыскивают 10-летнего мальчика. Он исчез в селе Гетыня. Ребенка унесло стремительным течением реки Тиса.
Об этом сообщают в ГСЧС.
Спасатели на Закарпатье ищут 10-летнего мальчика
Специалисты ГСЧС подняли в воздух беспилотник, чтобы эффективнее проверять местность. На воде и вдоль береговой линии работают водолазные расчеты и правоохранители.
Поиски ребенка продолжаются вторые сутки.
Спасатели в очередной раз бьют тревогу из-за стремительного роста количества трагедий на воде. Только за прошлые сутки на водоемах Украины погибли 8 человек, среди которых двое детей 2011 и 2017 годов рождения из Ровенской области.
«Напоминаем: купание в запрещенных и непроверенных местах — это прямая угроза жизни. Еще раз призываем граждан строго соблюдать правила безопасности!», — пишут в ГСЧС.
В Одесской области в открытое море отнесло ребенка
Напомним, вблизи села Сычавка в Одесской области произошло чрезвычайное событие: из-за сильного порыва ветра в открытое море на надувном круге отнесло девочку 2015 года рождения. Ребенок приехал на побережье на отдых вместе со своей прабабушкой.
В акватории Черного моря начали поисковую операцию. К поискам привлекли водолазов, специалистов аэроразведки ГСЧС, а также психологов, которые оказывают помощь родным девочки.
В связи с инцидентом спасатели призывают граждан быть максимально ответственными во время отдыха у водоемов и не пренебрегать правилами безопасности, особенно когда речь идет о детях.