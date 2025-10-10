"Ребенка вынесли почти мертвым": родственница погибшего о первых минутах после удара по Запорожью

Последствия атаки / © Telegram / Иван Федоров / Мелитополь / городской голова

В ночь на 10 октября россияне атаковали Запорожье ударными дронами и ракетами. Из-за обстрела погиб мальчик 7 лет.

Местная жительница и родственница Нина рассказала «Суспільне» о первых минутах после вражеского удара.

«Скорая приехала, ребенка вынесли почти мертвым, пульс прощупывался. Боролись врачи, но не спасли. Они (семья — ред.) купили дом в начале весны», — сказала Нина.

Родители мальчика сейчас находятся в больнице.

Как отметила родственница, отец мальчика весной вернулся из плена РФ, где находился три года.

Напомним, было несколько волн атак по городу: сначала — «Shahed», которые в течение часа атаковали город, а около четырех утра — управляемые авиабомбы и крылатые ракеты. Есть четверо раненых. Состояние 45-летних мужчины и женщины оценивают как тяжелое. Известно, что один человек ранен выбитыми стеклами.

Россияне повредили газовую инфраструктуру в Запорожье, однако давление в сети уже стабилизировали и люди могут пользоваться газом в обычном режиме.

В Запорожье перекрыли проезд по плотине ДнепроГЭС — это предупредительные меры. Движение восстановят, как только разрешит ситуация безопасности.

Все детали атаки по Украине читайте в новости 10 октября.