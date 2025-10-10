- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 801
- Время на прочтение
- 1 мин
"Ребенка вынесли почти мертвым": родственница погибшего о первых минутах после удара по Запорожью
В Запорожье из-за российских обстрелов погиб 7-летний мальчик. Медики не смогли его спасти.
В ночь на 10 октября россияне атаковали Запорожье ударными дронами и ракетами. Из-за обстрела погиб мальчик 7 лет.
Местная жительница и родственница Нина рассказала «Суспільне» о первых минутах после вражеского удара.
«Скорая приехала, ребенка вынесли почти мертвым, пульс прощупывался. Боролись врачи, но не спасли. Они (семья — ред.) купили дом в начале весны», — сказала Нина.
Родители мальчика сейчас находятся в больнице.
Как отметила родственница, отец мальчика весной вернулся из плена РФ, где находился три года.
Напомним, было несколько волн атак по городу: сначала — «Shahed», которые в течение часа атаковали город, а около четырех утра — управляемые авиабомбы и крылатые ракеты. Есть четверо раненых. Состояние 45-летних мужчины и женщины оценивают как тяжелое. Известно, что один человек ранен выбитыми стеклами.
Россияне повредили газовую инфраструктуру в Запорожье, однако давление в сети уже стабилизировали и люди могут пользоваться газом в обычном режиме.
В Запорожье перекрыли проезд по плотине ДнепроГЭС — это предупредительные меры. Движение восстановят, как только разрешит ситуация безопасности.
