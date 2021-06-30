Ребенку еще не исполнилось 14 лет: в Ивано-Франковской области отчим изнасиловал падчерицу

За содеянное мужчине грозит до 15 лет лишения свободы.
В Ивано-Франковской области задержали мужчину, который изнасиловал падчерицу. Известно, что ребенку еще не исполнилось 14 лет.
Об этом сообщает Калушской районный суд Ивано-Франковской области.
Мужчина напал на девочку по месту их проживания еще в январе 2021, однако суд, на котором подозреваемому избрана мера пресечения, состоялся в июне. Экспертизы доказали причастность мужчины к насилию над ребенком.
Суд избрал ему 60 суток ареста. Расследование дела продолжается. За содеянное мужчине грозит до 15 лет лишения свободы.
Напомним, а Закарпатье ранее судимый изнасиловал несовершеннолетнюю.