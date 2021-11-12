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Ребёнку нет и месяца: в реанимации Кременчуга находится младенец с тяжелой формой COVID-пневмонии

Ребёнку нет и месяца: в реанимации Кременчуга находится младенец с тяжелой формой COVID-пневмонии

unsplash.com

Ребёнок находится на кислородной поддержке.

В Кременчуге Полтавской области спасают жизнь младенца, которому еще нет и месяца. Ребенок находится в реанимации с "ковидной" пневмонией.

Об этом на заседании штаба по ликвидации последствий медико-биологической ситуации сообщила вице-мер Ольга Усанова.

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Известно, что ребенок находится в городской детской больнице Кременчуга. Ребенок на кислородной поддержке, его состояние тяжелое.

В этом медучреждении находится 26 пациентов с пневмониями, из них один – в тяжелом состоянии.

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