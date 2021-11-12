Ребёнку нет и месяца: в реанимации Кременчуга находится младенец с тяжелой формой COVID-пневмонии

Ребёнок находится на кислородной поддержке.
В Кременчуге Полтавской области спасают жизнь младенца, которому еще нет и месяца. Ребенок находится в реанимации с "ковидной" пневмонией.
Об этом на заседании штаба по ликвидации последствий медико-биологической ситуации сообщила вице-мер Ольга Усанова.
Коронавирус в Украине сегодня: статистика на 12 ноября
Известно, что ребенок находится в городской детской больнице Кременчуга. Ребенок на кислородной поддержке, его состояние тяжелое.
В этом медучреждении находится 26 пациентов с пневмониями, из них один – в тяжелом состоянии.
Читайте также:
- "Лучше бы я вакцинировалась": 34-летняя беременная после попадания из COVID во львовскую реанимацию сделала признание
- Симптомы коронавируса по дням: чем коварна "Дельта" и как не попасть в реанимацию
- Маричка Падалко ответила, вакцинировать ли своих детей от COVID-19: "Не хватает информации"