Ребенку оторвало пальцы: в Николаевской области 9-летний парень нашел взрывчатку

В настоящее время мальчик находится в больнице.

9 января в Новом Буге Николаевской области девятилетнему мальчику оторвало пальцы из-за взрыва пыла, который он нашел когда был дома.

Об этом сообщили в Национальной полиции.

По информации правоохранителей, на месте происшествия взрывотехники обнаружили обломки, части и предохранительный рычаг взрывателя типа УЗРГМ, который сдетонировал.

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Отец мальчика рассказал, что пыл он нашел на окраине села и принес домой.

"Уважаемые родители! Не оставляйте детей без присмотра! Заботьтесь об их безопасности, соблюдая правила безопасного поведения в быту. Учите детей осторожности и рассказывайте об опасности взрывоопасных предметов, а также как поступать во время их обнаружения", — призвали в полиции.

Полиция начала уголовные производства по этому факту. Виновнику может грозить до семи лет заключения.

Обломки взрывчатки / Фото: Полиция Николаевской области

Обломки взрывчатки

Напомним, в Броварах взорвалась граната в квартире, 52-летняя женщина получила ранения обеих рук, ее госпитулизировали.

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