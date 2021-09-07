Ребенок 9 дней лежал без помощи: в прокуратуре рассказали новые детали гибели 7-летнего мальчика в Черкассах

Сейчас следствие по выясняет, каким образом было получено повреждение и как должны были поступить взрослые, которые ухаживали за мальчиком.

В прокуратуре Черкасской области провели брифинг по поводу расследования гибели 7-летнего мальчика, который 2 недели находился в коме. По словам прокуроров, ребенок был без помощи медиков примерно 9 дней, о чем свидетельствуют следы пролежней.

Об этом сообщил прокурор областной прокуратуры Александр Воронин.

"Следователями был проведен осмотр жилищных условий ребенка, допрошены соседи, учителя и никакой информации о том, что ребенок воспитывался в сложных условиях мы не получили. Однако пока у нас возникает много вопросов к самим родителям мальчика. Поэтому мы будем повторно отрабатываем все эти вопросы, — сказал Александр Воронин.

Он добавил, что ребенок находился без медицинской помощи, по выводам экспертов, около 9 дней, хотя речь шла о пяти.

"Учитывая ряд обстоятельств, которые стали нам известны на днях, мы изучаем и причастность самих родителей. Устанавливаем дополнительно круг связей ребенка, ряд родственников ребенка допрашиваем, которые дают неоднозначные показания. Также исследуем вопрос, что ребенок был с повреждениями без помощи врачам не пять дней, а к девяти дней. Общаемся с врачами, которые говорят, что если бы была оказана медицинская помощь своевременно, то таких последствий могло бы и не наступить. Мы ждем заключения экспертиз, чтобы можно было сказать что-то точнее", — сказал Александр Воронин.

Сейчас следствие по выясняет, каким образом было получено повреждение и как должны были поступить взрослые, которые ухаживали за мальчиком, а также правоохранители изучают условия проживания ребенка, опрашивают учителей школы, где учился Андрей.

"Назначены 11 экспертиз, из них две судебно-медицинские экспертизы, одна для установления телесных повреждений, продолжительности образований и их видов, а другая — по результатам причины смерти. Провели два обыска, один обыск, в ходе которого изъяли определенные вещественные доказательства. Во дворе был беспорядок, и шифер, и металлические предметы, и подпорки разные", — сказал начальник следственного управления ГУНП в Черкасской области Евгений Рогачев.

Правоохранители опросили около 30 человек. Среди них родители мальчика, соседи, родственники, медработники, председатели квартальных комитетов. Следователи дважды опросили мать ребенка. Бабушка мальчика отказывается от дачи каких-либо показаний. Из-за этого в прокуратуре предоставили запись разговора неродной бабушки 7-летнего Андрюши — Виктории Лясовой и фельдшера бригады скорой помощи.

Напомним, что Черкассах полиция расследует причины травм и гибели 7-летнего мальчика, которого в состоянии комы доставили в больницу со двора его бабушки и дедушки. По информации начальника полиции Черкасс Владимира Матющенко, явных следов собачьих укусов на теле ребенка не было.

Новости Украины: в Черкассах умер 7-летний мальчик, который две недели был в коме

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