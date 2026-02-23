"Ребенок думал, что произошел "прилет": новые детали взрыва в лицее Днепра и заявление горсовета

Днепровский лицей №137 и Анна — мать ученика

Днепрянка Анна, чей сын учится в лицее №137, сообщила, что взрыв прогремел во время урока. В горсовете уточнили, что на уроке «Защита Украины» проводилась демонстрация учебных боеприпасов, из-за чего раздался резкий звук и возникло задымление.

Об этом сообщили «Суспильне Днипро» и Департамент гуманитарной политики Днепровского городского совета.

Новые детали о взрыве в лицее №137

«Взрыв, да. Ребенок сказал, что вообще думал, что произошел „прилет“. Посыпалась штукатурка. Куча детей из 10-го класса поехала с родителями в больницу, потому что уши болят», — сказала мать ученика.

По ее словам, инцидент произошел во время урока, на котором детям показывали оружие.

«Я так понимаю, что показывали какое-то оружие. Это был какой-то урок, я не знаю, «Защита Украины», и что-то пошло не так. В это время была тревога, все находились в укрытии в подвале, у старшеклассников проходил урок. Мой сын находился дальше за двумя стенами, то слышал взрыв, но не пострадал», — рассказала Анна.

Горсовет Днепра о взрыве в лицее

Ситуацию в лицее №137 прокомментировали и в Департаменте гуманитарной политики Днепровского горсовета.

«По информации с места событий, во время занятия по предмету „Защита Украины“ проводилась демонстрация ученикам учебных (демонстративных) боеприпасов, в результате чего раздался резкий звук и произошло задымление в помещении», — говорится в заявлении.

Сообщается, что несколько школьников обратились к медикам из-за временного ухудшения слуха. Одна из учениц во время эвакуации получила ушиб ноги и также обратилась за медицинской помощью.

Сейчас к работе привлечены все соответствующие службы — продолжается установление обстоятельств инцидента, работают профильные эксперты.

В ведомстве призвали сохранять спокойствие и пользоваться только официальными источниками информации.

Напомним, 23 февраля в днепровском лицее №137 прогремел взрыв: соцсети предполагали, что это был выстрел во время демонстрации оружия в подвале. Помещение затянуло дымом, а ученики сообщали о возможных раненых. Полиция выехала на место для выяснения обстоятельств.

Как сообщила ТСН.ua школьница-очевидица взрыва в лицее, инцидент произошел во время урока «Защита Украины». По ее словам, возможно, была использована шумовая граната. В свою очередь в полиции Днепра сообщили, что правоохранители зафиксировали обстоятельства взрыва. Предварительно, взрыв прогремел во время показа ученикам демонстративных боеприпасов. Травмировались двое детей.