"Ребенок лежит, водителя бьют, мама кричит": под Полтавой на зебре авто сбило 4-летнего ребенка

Девочку с травмами доставили в больницу.

В Полтавской области в селе Абазовка произошло ДТП. Водитель авто на "зебре" сбил ребенка.

Об этом сообщают в пресс-службе Нацполиции Полтавской области.

Дорожно-транспортное происшествие произошло сегодня, 30 июня, около 11:00 на автодороге Киев-Харьков.

"Предварительно установлено, что 65-летний водитель автомобиля "Ситроен" совершил наезд на 4-летнюю девочку. В результате ДТП ребенок получил травмы и доставлен в больницу. Решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по статье 286 Уголовного кодекса Украины", — отметили в полиции.

Как сообщает "Коло", очевидец происшествия, который в это время ехал на автобусе, автобус на "зебре" остановился и пропускал пешеходов.

"Наш автобус остановился перед пешеходным переходом и пропускал бабушку с маленькой девочкой. Справа автобус обгоняло авто, которое не остановилось. Поскольку ребенок шел впереди бабушки, то основной удар пришелся на него, он попал на бампер и отлетел метров на 30 вперед, женщину же — только задело. Водитель автомобиля сразу остановился, выбежал из машины и подбежал к женщине, которая в это время пришла в себя и сама поднялась. Затем он подбежал к ребенку, наклонился над ним, схватился за голову и сел рядом", — рассказывает свидетель.

Еще одна очевидица, Юлия, которая живет над трассой, рассказала, что вышла со двора, когда услышала удар.

"... Ребенок лежит, водителя бьют, мама кричит. Девочка шла из магазина с бабушкой, их пропускал автобус, когда почти перешли, из-за автобуса вылетел этот автомобиль, тормозной путь по нашим наблюдением около 30 метров. Говорят, что девочка вырвала руку и побежала вперед. Мама прибежала потом ... картина ужасная, все думали, что девочка погибла, но когда приехала скорая, то ее поместили в карету, реанимировали и увезли", — рассказывает Юлия.

По словам местной жительницы, этот пешеходный переход — их боль, потому что здесь постоянно сбивают людей.

Напомним, что в Харькове мальчик внезапно выскочил на дорогу и его сбила легковушка. Водитель ехал на небольшой скорости и резко затормозил.

Новости Украины: в Закарпатье двух велосипедистов сбила машина

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку