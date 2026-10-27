«Ребенок наконец поел картошки»: что пережила семья, которая вырвалась из оккупированных Олешек

Как семья спаслась из оккупированных Олешек / © ТСН

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Последний стакан гречки на всю семью и бесчеловечный выбор: либо медленно и болезненно погибать от голода, либо рискнуть всем ради эвакуации. 55-летний Виталий вместе с женой, 13-летним сыном и котом смогли вырваться из временно оккупированных Олешек Херсонской области.

Их историей делится BBC.

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Погибнуть от голода или сбежать заминированными дорогами: история спасения семьи из Олешек

Лица и имена героев не раскрываются ради их безопасности.

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Гуманитарная катастрофа в Олешках давно достигла критического предела. Виталий рассказал о страшных масштабах искусственного голода, в котором оказался город. Запасы продовольствия и лекарств в оккупации исчерпались полностью, а ежедневная борьба за жизнь превратилась в поиск хоть каких-то способов утолить изнурительный голод.

«Стакан гречки на троих… Вы можете добавить в свой рацион салат из одного огурца, одного помидора, и чтобы больше утолить чувство голода, мы добавляли траву портулак, чтобы было чувство сытости. Смотришь на остатки своих продуктов — и понимаешь, что тебе остается только один путь: либо выйти, либо умереть от голодной смерти», — вспоминает мужчина.

Именно это смертельное отчаяние и осознание того, что оставаться — означает гарантированную гибель, заставили семью решиться на побег. В начале сентября 2026 года они отправились пешком по единственному возможному маршруту, который среди местных жителей получил жуткое название «дорога смерти».

«Дорога была сложная, это 23 километра. Приблизительно 5 километров заминированы. Это „лепестки“, неразорванные снаряды, противопехотные и противотанковые мины лежат», — рассказывает Виталий.

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Путь к спасению пролегал через захваченные россиянами территории, РФ и Беларусь. Лишь 17 сентября семья наконец-то смогла добраться до подконтрольной Украине территории. Первой покупкой после месяцев страшного голода стал картофель.

Сын Виталия очень любит пюре, так что как только удалось купить картофель, его сразу приготовили.

«Ребенок у меня очень любит картошку — мы сразу купили, которой в Олешках вообще не было. Сварили пюре и наконец он покушал все это».

Олешки уже 4,5 года находятся под российской оккупацией. По официальным расчетам украинских чиновников, в городе до сих пор заблокировано от 2 до 6 тысяч гражданских, которые страдают от острой нехватки продуктов и медикаментов.

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В Белом доме заявили о договоренностях о временном перемирии для эвакуации и доставки гуманитарных грузов, инициированных первой леди США Меланией Трамп. Но мужчина, по собственному опыту познавший оккупационный режим, остается скептиком по поводу этих обещаний.

«Я очень скептически ко всему этому отношусь. Прожив 4,5 года среди российских военных, ты понимаешь, что почти все, что они говорят — это ложь. Я очень уважаю Меланию Трамп, но никакого влияния на диктатора Путина она не имеет», — добавляет Виталий.

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Напомним, Украина и Россия при посредничестве первой леди США Мелании Трамп договорились о локальном прекращении огня для проведения гуманитарной операции во временно оккупированных Олешках Херсонской области.

Об анонсе миссии сообщили председатель парламентской фракции «Слуга народа» Давид Арахамия и уполномоченный ВР по правам человека Дмитрий Лубинец, который возглавлял переговорную группу с украинской стороны.

Договоренности предусматривают режим тишины, доставку гуманитарных грузов и безопасное передвижение и эвакуацию гражданских.

Главная цель операции — спасти жителей Олешек, где сложилась критическая гуманитарная ситуация: город более четырех месяцев остается без продуктов и медикаментов. По оценкам украинских властей, в населенном пункте до сих пор находятся около двух тысяч гражданских, среди которых ориентировочно 50 детей.

Дмитрий Лубинец подтвердил детали соглашения и отметил, что миссия максимально сложна и будет происходить постепенно. Он призвал ответственно относиться к распространению информации о ходе операции и заверил, что будет лично информировать общество о ее результатах.

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