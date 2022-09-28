Ребенок не выдержал и заявил в полицию: на Закарпатье задержали отца за изнасилование дочерей

Полицейские задержали жителя Закарпатья, подозреваемого в систематическом изнасиловании родных дочерей возрастом 12 и 15 лет.

Мужчину поместили в изолятор временного содержания, а двоих пострадавших детей отправили в безопасное для них место.

Об этом сообщили в полиции Закарпатья.

"Вчера, 27 сентября, в одном из районов Закарпатской области в полицию обратилась малолетняя девочка. 12-летний ребенок сообщил полицейским, что ее отец систематически, против ее воли, вступает с ней в половое сношение", — говорится в сообщении.

Малолетнюю девочку передали ювенальным полицейским, которые позаботились о ней. В то же время другие полицейские разыскали мужчину, на которого указывал ребенок. Выяснилось, что в последние годы он самостоятельно воспитывает двоих детей – 12 и 15-летних девочек.

"Правоохранители провели все необходимые первоочередные следственные действия, по результатам которых получили доказательства, подтверждающие слова малолетней заявительницы. Установлено, что злоумышленник причастен к изнасилованию обеих своих дочерей", — рассказали в полиции.

Правоохранители сразу же задержали подозреваемого и поместили его в изолятое временного содержания.

Его действия следователи квалифицировали по ч. 4 ст. 152 (изнасилование) Уголовного кодекса Украины. В соответствии с санкцией этой статьи мужчине грозит до 15 лет тюрьмы.

Читайте также: