Ребенок обо всем рассказал бабушке: в Одессе отчим насиловал 7-летнюю названную дочь

Ребенок обо всем рассказал бабушке: в Одессе отчим насиловал 7-летнюю названную дочь

Злоумышленнику грозит от 10 до 15 лет лишения свободы.

В Одессе задержали 36-летнего мужчину, который насиловал названную дочь, пока ее мать была на работе.

Об этом сообщили в Нацполиции Одесской области.

По данным следствия, мужчина имел половые отношения с 7-летней падчерицей во время, когда ее мать была на работе. О насилии ребенок рассказал своей бабушке, которая обратилась в полицию.

Полиция Одесской области

Правоохранители задержали мужчину и провели необходимые экспертизы, доказывающие причастность мужчины к изнасилованию ребенка.

Ему уже объявили подозрение по ч.4 ст.152 Уголовного кодекса Украины. Суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога. Злоумышленнику грозит от 10 до 15 лет лишения свободы.

Напомним, под Киевом 48-летний мужчина изнасиловал несовершеннолетнюю.

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