Ребенок остался без матери: в Тернопольской области в ДТП попала семья, 35-летняя женщина погибла

Ребенок остался без матери: в Тернопольской области в ДТП попала семья, 35-летняя женщина погибла

Причины ДТП установит следствие.

В Кременецком районе Тернопольской области в ДТП попала семья — муж, его жена и 1-летний мальчик. На месте аварии погибла женщина.

Об этом сообщили в Нацполиции Тернопольской области.

По данным следствия, ДТП произошло на трассе Доманово-Ковель-Черновцы-Тереблече. Водитель автомобиль Opel Vectra не справился с управлением, из-за чего транспорт слетел в кювет и перевернулся. На момент аварии в салоне авто была семья — муж, его жена и 1-летний сын супругов. На месте ДТП погибла 35-летняя женщина. Ребенка, который потерял мать, госпитализировали. Мужчина также получил травмы.

На месте ДТП работала полиция. Причины аварии устанавливаются.

Напомним, 11 октября на въезде в Васильевки Запорожской области произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого загорелись два автомобиля.

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