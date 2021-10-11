Ребенок остался без матери: в Тернопольской области в ДТП попала семья, 35-летняя женщина погибла

Причины ДТП установит следствие.
В Кременецком районе Тернопольской области в ДТП попала семья — муж, его жена и 1-летний мальчик. На месте аварии погибла женщина.
Об этом сообщили в Нацполиции Тернопольской области.
По данным следствия, ДТП произошло на трассе Доманово-Ковель-Черновцы-Тереблече. Водитель автомобиль Opel Vectra не справился с управлением, из-за чего транспорт слетел в кювет и перевернулся. На момент аварии в салоне авто была семья — муж, его жена и 1-летний сын супругов. На месте ДТП погибла 35-летняя женщина. Ребенка, который потерял мать, госпитализировали. Мужчина также получил травмы.
На месте ДТП работала полиция. Причины аварии устанавливаются.
Напомним, 11 октября на въезде в Васильевки Запорожской области произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого загорелись два автомобиля.