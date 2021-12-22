Ребенок плакал на улице, а мать пьянствовала: в Херсонской области из семьи изъяли мальчика

Ребенок плакал на улице, а мать пьянствовала: в Херсонской области из семьи изъяли мальчика

Решается вопрос лишения женщины родительских прав.

В Херсонской области, в одном из сел Юбилейной территориальной общины, ювенальные полицейские и служба по делам детей из-за злостного родительского недосмотра изъяли из семьи 9-летнего мальчика.

Об этом сообщили в полиции региона.

На мать ребенка неоднократно составлялись административные протоколы, а также ей давали шанс на исправление ситуации, но она продолжала вести антисоциальный образ жизни, неоднократно оставляла сына.

Накануне вечером подростки заметили мальчика на улице, он плакал и ничего не объяснял. Поэтому дети отвели несовершеннолетнего в медучреждение, оттуда сообщили в полицию. Ювенальный полицейский разыскал мать ребенка дома у ее знакомых, женщина находилась в состоянии алкогольного опьянения.

Ювенальные полицейские и служба по делам детей обследовали условия проживания ребенка. Было принято решение о немедленном изъятии мальчика из семьи.

В настоящее время он находится в центре социально-психологической реабилитации детей. Решается вопрос лишения женщины родительских прав.

Оставила детей в лагере бездомных: горе-мать нашлась, а затем снова исчезла

Напомним, в Житомире мать ночью находилась в местном развлекательном заведении и потеряла своего малолетнего сына. За недосмотр женщину оштрафовали на 850 гривен.

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