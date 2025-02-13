Ребёнок погиб под колесами авто: в полиции сообщили подробности трагедии

В Тернопольской области произошло смертельное ДТП, жертвой которого стал 4-летний мальчик.

Смертельное дорожно-транспортное происшествие произошло в четверг, 13 февраля, около 15:00 в селе Красное Тернопольской области. Под колесами фургона Volkswagen T4 погиб четырехлетний мальчик.

Об этом сообщил отдел коммуникации полиции Тернопольской области

"На место происшествия выезжали работники сектора реагирования патрульной полиции Гусятина и следователи отдела расследования преступлений в сфере транспорта СУ ГУНП в Тернопольской области. Травмы мальчика оказались несовместимыми с жизнью и врачам не удалось спасти его", – говорится в сообщении.

Водитель сбившего ребенка автомобиля оказался жителем Хмельницкой области. Пока неизвестно, находился ли он в состоянии алкогольного опьянения. Следствие продолжается, ожидают результаты анализа крови водителя на содержание алкоголя

Предварительно трагическое событие квалифицировано в соответствии с ч. 2 ст. 286 УК "Нарушение ПДД водителем транспортного средства, повлекшее смерть человека". Но подробности ДТП в полиции пока не сообщили.

Напомним, в Черкасской области водитель сбила мать с коляской. Женщина погибла на месте аварии.

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