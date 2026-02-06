Ребенок погиб в кроватке: на Сумщине мать будут судить за смерть сына

На Сумщине будут судить мать смерть ребенка / © Полиция Сумской области

Следователи районного отдела Конотопского полиции завершили досудебное расследование и направили в суд обвинительный акт в отношении 22-летней женщины. Ее обвиняют в ненадлежащем уходе за полуторагодовалым сыном, что повлекло за собой гибель мальчика в сентябре прошлого года.

Об этом сообщили в полиции Сумской области.

По данным следствия, произошедшее произошло в момент, когда мать находилась в состоянии алкогольного опьянения. Ребенок остался без присмотра в кроватке, зацепился шнуровкой с крестиком за металлический саморез и не смог самостоятельно уволиться. Согласно выводам судебно-медицинской экспертизы, причиной смерти стала механическая асфиксия из-за сжатия шеи петлей.

Следствием установлено, что 22-летняя женщина, которая воспитывала сына самостоятельно, систематически злоупотребляла алкоголем и не обеспечивала ребенку надлежащих условий для жизни и безопасности. Семья состояла на учете как оказавшаяся в сложных жизненных обстоятельствах. Несмотря на неоднократные предупреждения со стороны социальных служб, она оставляла мальчика дома», — сообщили в полиции.

Также сообщили, что действия женщины квалифицированы по статье 166 Уголовного кодекса Украины (злостное невыполнение обязанностей по уходу за ребенком, повлекшее тяжкие последствия). Санкция статьи предусматривает наказание в виде ограничения свободы сроком от двух до пяти лет или лишения свободы на тот же срок. Процессуальное руководство дела осуществляли ювенальные прокуроры Конотопской окружной прокуратуры. В настоящее время материалы дела переданы на рассмотрение суда.

