Ребенок потерял обоих родителей: в жутком ДТП погибли супруги из Тернополя, их 5-летний сын в реанимации

Ребенок потерял обоих родителей: в жутком ДТП погибли супруги из Тернополя, их 5-летний сын в реанимации

Водителю грозит до 12 лет лишения свободы.

Вблизи с. Шибалин Бережанской ТГ Тернопольской области 8 ноября в 19:30 в ДТП погибли супруги из Тернополя. Их пятилетний сын в тяжелом состоянии находится в реанимации.

Об этом сообщили в Нацполиции Тернопольской области.

По данным полиции, ДТП произошло из-за того, что нетрезвый 43-летний водитель автомобиля Skoda Yeti выехал на встречную и врезался в Daewoo Lanos, в котором ехали муж, жена и их 5-летний сын. Супруги погибли на месте аварии. Их 5-летнего сына служебным авто доставили в больницу патрульные, которые первыми приехали на место ДТП. От удара мальчика отбросило на панель у лобового стекла. Ребенок в реанимации в тяжелом состоянии.

ГУ Национальной полиции в Тернопольской области

У водителя в крови обнаружили 1,3 промилле алкоголя. Ему инкриминируют ч.4 ст.286-1 (Нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшее смерть нескольких человек). Водителю грозит до 12 лет лишения свободы.

ГУ Национальной полиции в Тернопольской области

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