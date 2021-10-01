Ребенок потерял сознание и начались судороги: в Тернополе спасают 2-летнего мальчика, который отравился угарным газом

Ребенок потерял сознание и начались судороги: в Тернополе спасают 2-летнего мальчика, который отравился угарным газом

Мальчика госпитализировали.

В Тернополе на ул. Довженко 2-летний мальчик отравился угарным газом. Ребенка госпитализировали в областную детскую больницу.

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Об этом сообщил генеральный директор Центра экстренной медицинской помощи Тернопольщины Михаил Джус в соцсети Facebook.

По данным медика, ребенок отравился угарным газом. Из-за этого у мальчика начались судороги, ребенок терял сознание. На место происшествия вызвали медиков.

"После оперативно оказанной медицинской помощи маленького пациента было госпитализировано в областную детскую больницу", — сообщил Михаил Джус.

Напомним, во Львовской области двое детей отравились угарным газом.

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