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Ребенок потерялся в квартире среди огня и дыма: в Одессе пожарные спасли 3-летнего мальчика

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Ребенок потерялся в квартире среди огня и дыма: в Одессе пожарные спасли 3-летнего мальчика

Испуганные родители не успели вынести сына из горящего комнаты.

В Одессе накануне вечером спасатели вынесли трехлетнего малыша из горящей квартиры. Пожар вспыхнул в комнате коммуналки в центре города.

Как говорится в выпуске ТСН.Ранок, ребенок потерялся среди огня и дыма. Испуганные родители не успели вынести сына. К счастью, пожарные нашли его в дыму живым и невредимым.

Новости Украины: одесские спасатели вынесли из горящей квартиры трехлетнего малыша

Новости Украины: одесские спасатели вынесли из горящей квартиры трехлетнего малыша

Огонь ликвидировали за считанные минуты, но едкий дым заполнил и верхние этажи здания. Оттуда эвакуировали двенадцать человек, среди них — двое детей. Никто не пострадал.

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