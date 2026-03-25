Ребенок пытался потушить огонь — произошел взрыв: в Белой Церкви выясняют детали пожара

В Белой Церкви 11-летний ребенок травмировался из-за взрыва при тушении пожара. Полиция расследует инцидент.

Ребенок пытался потушить огонь — произошел взрыв: в Белой Церкви выясняют детали пожара

В Белой Церкви при пожаре мусорного контейнера произошел взрыв

В Киевской области правоохранители выясняют обстоятельства инцидента, во время которого травмировался ребенок. Событие произошло 25 марта около 15:00 на улице Сухоярской в Белой Церкви.

Об этом сообщили в полиции Киевской области.

На спецлинию правоохранителей поступило сообщение о возгорании мусорного контейнера. Предварительно установлено, что рядом находились несколько несовершеннолетних. Один из детей пытался самостоятельно потушить пламя, засыпая его песком, однако в этот момент произошел взрыв.

В результате инцидента 11-летний ребенок получил травмы и был госпитализирован. Ее состояние пока уточняется.

Что установила полиция

На месте работают следственно-оперативная группа, ювенальные полицейские, патрульные, взрывотехники, спасатели ГСЧС. Правоохранители внесли сведения о происшествии в единый учет и проводят проверку.

Полиция призывает родителей напомнить детям о правилах безопасности и объяснить, что приближаться к местам возгорания или пытаться самостоятельно тушить огонь опасно. В случае чрезвычайной ситуации следует немедленно обращаться к взрослым или звонить в экстренные службы.

Напомним, вражеский дрон атаковал центр Ивано-Франковска днем 24 марта. В результате удара погиб нацгвардеец, пришедший навестить жену после родов, и его дочь.

Также речь шла о массированной атаке России по ряду областных центров мероприятия и центра страны — Львову, Ивано-Франковску, Тернополю, Виннице, Житомиру.

