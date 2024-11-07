"Ребенок раскопал, а потом жену достали": ужасные последствия российского удара по Запорожью (видео)

Под удар попали гражданские.
Днем 7 ноября армия РФ атаковала Запорожье. В настоящее время точное количество пострадавших неизвестно. По всей вероятности, среди раненых есть 5 медработников.
Кадры обнародовали в Сети.
"Я ребенка раскопал первым, а потом жену достали", – рассказал один из пострадавших.
По словам мужчины, о состоянии его близких пока ничего неизвестно. Их отвезли в больницу.
Напомним, в четверг, 7 ноября, российская террористическая армия произвела обстрел Запорожской области ракетами и управляемыми авиабомбами. Зафиксировано попадание по жилым домам и больнице.
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