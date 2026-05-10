Ребенок родился, а отец — на войне: как правильно зарегистрировать малыша

Узнайте, как воспользоваться принципом экстерриториальности и сервисом «єМалятко» для оформления документов.

Младенец / © unsplash.com

Рождение ребенка — это радостное событие, которое в условиях войны требует от семей особой выдержки, особенно если отец находится на военной службе. Согласно украинскому законодательству, зарегистрировать рождение малыша нужно в течение месяца. Однако отсутствие отца через службу не препятствует своевременному оформлению свидетельства о рождении.

Об этом сообщает Министерство юстиции Украины.

Если родители состоят в официальном браке, процедура является максимально упрощенной. Благодаря принципу экстерриториальности мать может обратиться в любой отдел ДРАЦС на подконтрольной Украине территории. Привязки к месту регистрации больше не существует.

Самым удобным способом остается комплексная услуга «єМалятко» через приложение «Дія». Это позволяет не только зарегистрировать ребенка, но одновременно оформить помощь при рождении и другие государственные услуги. При наличии свидетельства о браке присутствие отца при государственной регистрации не обязательно, особенно если у супругов одинаковые фамилии.

Кроме матери, подать документы могут:

  • близкие родственники или уполномоченное лицо;

  • представитель медицинского учреждения, где родился ребенок.

Если брак не зарегистрирован: как действовать военнослужащему

В случаях, когда родители не состоят в браке, необходимо совместное заявление о признании отцовства. Если отец находится в зоне боевых действий, то он может подать такое заявление удаленно.

«Если отец находится в зоне боевых действий, доверенность может удостоверить командир (начальник) соответствующего формирования или уполномоченное им лицо», — объясняют юристы.

Такой документ приравнивается к нотариально удостоверенному. Заявление можно отправить по почте или передать по представителю. Если же на момент регистрации заявления от отца нет, сведения вносятся по словам матери, а фамилия ребенка записывается по его фамилии. Впрочем, установить отцовство можно будет позже или через суд.

Для успешной регистрации в ДРАЦС, ЦНАП или через «емалятку» подготовьте:

  • Медицинский документ о рождении (выдается учреждением здравоохранения).

  • Паспорт заявителя.

  • Свидетельство о браке (при наличии).

  • Заявление о признании отцовства (если родители не в браке).

  • Согласие обоих родителей по фамилии (если они имеют разные фамилии).

Даже если отец не смог послать заявление вовремя из-за интенсивности боевых действий, он имеет право сделать это по возвращении. В таком случае в актовую запись о рождении ребенка будут внесены соответствующие изменения, а отцовство установлено в законном порядке.

Напомним, ранее мы писали, что военное положение не снимает обязанности платить алименты, даже если у плательщика официально нет никаких доходов, например, трудовые отношения с ним временно приостановлены.

